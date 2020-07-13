شكرا لقرائتكم بيراميدز يسعى لخطف رمضان صبحى من الأهلى مقابل 200 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا شك أن رمضان صبحي نجم هيدرسيفيلد الإنجليزي ومنتخبنا الوطني والمعار للأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، يمثل مطمعاً للعديد من الأندية، سواء في مصر أو خارجها، نظراً لإمكانيات اللاعب الكبيرة التي ترفع من كفاءة هجوم أي نادي يلعب اليه.

واستقر نادي هيدرسفيلد على بيع رمضان صبحي نهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي الإنجليزي لا يزال متمسكا بطلباته المادية الكبيرة الخاصة ببيع رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، والتي لم تقل حتى هذه اللحظة عن 7 ملايين إسترليني، وفقا لتأكيدات الإدارة الحمراء الأمر الذى يعقد إمكانية حفاظ الأهلي عليه، خاصة أن المبلغ المرصود لشرائه بعد صرف النظر عن فكرة استعارته مجددا هو 3 ملايين إسترليني فقط.

ولكن ما حقيقة دخول بيراميدز أو أي نادٍ مصري بخلاف الأهلي في مفاوضات لضم رمضان صبحي؟

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المؤكد أنه حتى هذه اللحظة لم يدخل أى نادى مصرى فى مفاوضات رسمية مع هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي، وأن الـ3 عروض المتواجدة على طاولة النادي الإنجليزي أحدهم من النادي الأهلي، وهو العرض الذي وصلت قيمته لـ3 ملايين إسترليني وعرضين آخرين من الدوري الألماني والبرتغالي.

مصدر مطلع داخل بيراميدز أثنى على قدرات رمضان صبحي مؤكداً أنه لاعب كبير ويمثل إضافة نوعية لهجوم أي فريق ينضم إليه، ولكن اللاعب يفكر فى خوض تجربة الاحتراف مُجدداً وفى حال بقائه بمصر يفضل الاستمرار في الأهلي، وهو الأمر الذ أكده رمضان لأحد الوسطاء والذي تحدث معه عن إمكانية الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم الجديد على أن يتحمل بيراميدز ما يقارب من 200 مليون جنيه.

ويجد الأهلي أزمة في ملف رمضان في حالة عدم النجاح في ضمه نهائياً وهي أنه في حالة انتقاله لأي نادي أخر سيكون رمضان صبحي مهدداً بعدم استكمال الدوري ولعب باقي مباريات الأهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا، لان الأمر سيكون مرهونا في وقتها بموعد بدء الدوري الالماني او البرتغالي لرغبة ايا منها في بدء رمضان الموسم هناك، في الوقت الذي تقرر بشكل مبدئي ان يتم استكمال دوري ابطال افريقيا في سبتمبر المقبل مما يعني انه من المحتمل ان يكون هناك تعارض في المواعيد.