شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى، اقترابه من الانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من الإصابة، حيث من المقرر أن يشارك فى التدريبات الجماعية بعد عشرة أيام عقب نهاية برنامجه التأهيلى من جراحة تمزق فى أربطة الركبة، حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى التى أنهاها بنجاح.

واحتفل اللاعب باقتراب عودته للتدريبات الجماعية حيث نشر على حسابه على تويتر عبارة "loading".

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات إتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعداداً لعودة بطولة الدورى والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويستأنف اليوم الاثنين فريق الاسماعيلى تدريباته فى الرابعة عصراً على ستاد الاسماعيلية بعد أن حصل اللاعبين على راحة أمس من المران، واستقر جهاز الدراويش على خوض أول مبارياته الودية استعداداً لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة فريق أسوان الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ويعتزم جهاز الدراويش البحث عن مباراة ودية أخرى تعقب مواجهة تماسيح النيل بخمسة أيام لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمرحلة المقبلة.

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يتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.