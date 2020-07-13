شكرا لقرائتكم الكاف يهنئ عبدالله السعيد بعيد ميلاده: ننتظرك فى نصف نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاده، عبر الحساب الرسمي لصفحة الكاف على تويتر، والتي نشرت فيديو لأحد أهداف عبد الله السعيد مع الفراعنة وعلقت "عيد ميلاد سعيد لصانع ألعاب الفراعنة وبيراميدزعبد الله السعيد ..في انتظار رؤيتك في نصف نهائي الكونفدرالية قريباً".

ويحتفل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ "35" فهو من مواليد محافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة من كأس مصر، وبطولتين من كأس االسوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

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وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

عبد الله السعيد أحدث ضجة فى الكرة المصرية عندما كان لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى وقام بالتوقيع لصفوف الزمالك الأمر الذى ترتب اعلان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عرض اللاعب للبيع وانتقل اللاعب بعدها لصفوف أهلى جدة السعودي، قبل أن يعود إلى براميدز.

عبدالله السعيد، كان قد دخل نادى المائة بالموسم الجارى بعد هدفه فى مرمى الاتحاد السكندري، بعد رحلة مع أندية الإسماعيلى والأهلى قبل أن يرتدى قيمص بيراميدز، صاحب الـ 35 عامًا، خاض 324 مباراة ببطولة الدورى فقط مسجلاً 102 أهداف وصانعًا 65 لزملائه خلال 25854 دقيقة لعب، أهداف السعيد جاءت بواقع 36 مع الإسماعيلي، و50 هدفا مع الأهلي، و14 هدفا مع بيراميدز.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 45 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف.