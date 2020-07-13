شكرا لقرائتكم إنبى يطالب الأهلى بمد إعارة محمد شريف لموسم إضافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتفاوض مسئولو إنبى مع الأهلى لمد استعارة محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار للنادى البترولى، لموسم إضافى حيث تنتهى إعارته بالنادى البترولى بنهاية الموسم الجارى.

وتحدث مسئولو النادى البترولى مع اللاعب حول تمديد الإعارة ورحب بالمسألة فى حالة موافقة الأهلى خاصة لحجزه مكانه أساسية داخل التشكيلة البترولية مع تواجد أكثر من لاعب فى مركزه بالقلعة الحمراء خاصة بعدما قامت إدارة النادى الأهلى بضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مؤخرًا، لذلك سينتظر شريف قرار الأهلى من أجل تحديد مستقبله مع إنبى خاصة بعدما رحب بالاستمرار فى النادى البترولى.

فيما أبدى حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، موافقته على إعارة أحمد يوسف، لاعب وسط الفريق المعار لنادى مصر، فى الموسم الجديد إلى الملعب التونسى، بعد استطلاع رأيه من قبل إدارة النادى البترولى بشأن إعارة اللاعب إلى الفريق التونسى فى الموسم الجديد، من عدمه، بعد إبرام توأمة بين الناديين يتم بمقتضاها تبادل الخبرات وبرامج العمل فى مجال كرة القدم، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الفريقين فى السنوات المقبلة.

وأعار إنبى يوسف الموسم الحالى من أجل اكتساب الخبرات قبل أن يتلقى اللاعب عرضا من النادى التونسى لاستعارته فى الموسم الجديد ووافق طولان على استمرار إعارته من أجل اكتساب مزيد من الخبرات على أن يحسم النادى البترولى الموافقة على الإعارة بصورة رسمية وفقا لمدى قبول العرض المالى المقدم من النادى التونسى.

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من ناحية أخرى، قرر الجهاز الطبى لنادى إنبى، خضوع الحالات التى تعرضت للإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق البترولى، لمسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاطمئنان على تعافيهم من الفيروس من عدمه، بعد الفترة التى قضاها الخماسى فى العزل الصحى المنزلى بعد علمهم بإصابتهم بذلك الفيروس عندما خضعوا للمسحة مع الفريق.

ويوجد فى صفوف إنبى 5 حالات حيث تعرض 3 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا إلى جانب أحد عمال غرف الملابس إضافة إلى أحد أفراد الجهاز المعاون لحلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى سيحرص بشكل مستمر على متابعة حالة الخماسى وعقب الاطمئنان على أحوالهم وقضائهم فترة العزل سيتم إجراء مسحة جديدة لهم من أجل التأكد من تعافيهم من الفيروس من عدمه.