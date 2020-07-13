شكرا لقرائتكم هشام حطب: من الصعب إقامة الانتخابات إلا بعد اعتماد اللائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تصريحات جديدة خلال الساعات الأخيرة، بشأن ملف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وقال: إنه من الصعب إقامة الانتخابات إلا بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة التى ستقام عليها الانتخابات المقبلة.

وأضاف حطب إنه لا يمكن أيضا لاتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية الا بعد انتهاء الموسم الرياضى بشكل كامل، حتى يتم تصنيف الأندية والهيئات الرياضية وبالتالى تحديد الأندية التى يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة ومناقشة اللائحة سواء 95 ناديا أو أكثر من ذلك أو أقل، خاصة وأن اللجنة الخماسية وضعت بعض المعايير لتقليص عدد الجمعية العمومية.

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وتسببت تصريحات حطب فى حالة من الجدل داخل الوسط الرياضى وتحديدا الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لاسيما وأن الموسم الرياضى فى مصر ينتهى فى نوفمبر المقبل بنهاية مباريات كأس مصر، على أن يتم بعده تصنيف الأندية ثم الدعوة للإنتخابات ما يعنى أن الانتخابات لن تقام الا فى ديسمبر المقبل، ولمدة عام واحد وفقا للقانون المصرى، وهو ما يعنى أن التمديد للجنة الخماسية سيكون الحل النهائى للأزمة الحالية على أن تقام الانتخابات الجديدة بعد أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا فى أغسطس القادم ولمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة.