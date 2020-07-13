شكرا لقرائتكم أندية البرتغال تنافس الأهلى على ضم كريم فؤاد بديل أحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن تعويض أحمد فتحى داخل النادى الأهلى بعد رحيل اللاعب لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل لمدة 3 سنوات لن يكون بالأمر السهل، لعدم توافر العديد من المواهب فى هذا المركز من ناحية، ولدخول العديد من الأندية البرتغالية فى مفاوضات لضم كريم فؤاد الذى بات واحدا من أهم المرشحين لتدعيم هذا المركز فى القلعة الحمراء من ناحية أخرى.

وتلقى كريم فؤاد 3 عروض برتغالية خلال الفترة الماضية أحدهما عرض معايشة والأخر عرض شراء نهائى والأخير عرض إعارة بنية البيع، إلا أن الأهلى لازال متمسكاً بضم اللاعب الذى يعد مستقبل الجبهة اليمنى فى مصر على حد وصف مسئولى القلعة الحمراء.

وتألق كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى بقميص النادى البترولى هذا الموسم، ليدخل دائرة اهتمامات الأهلى نظراً لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة، فضلاً عن صغر سنه فهو من مواليد 1999 وبالتالى سيتم قيده تحت السن فى الموسم الجديد.

ويملك نجوم المستقبل حق تسويق كريم فؤاد بمجرد انتهاء إعارته لإنبى نهاية الموسم الجاري، وحصل إنبى على جهود كريم فؤاد على سبيل الإعارة من نادى النجوم ليحصل على ثقة حلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى طلب من مجلس إدارة النادى البترولى، الحصول على خدماته بشكل نهائى من نادى نجوم المستقبل فى نهاية الموسم الجارى.

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فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).