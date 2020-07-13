شكرا لقرائتكم صالح جمعة يحسم تجديد عقد شقيقه عبد الله مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب عبد الله جمعة لاعب الزمالك، استشارة أخيه صالح جمعة نجم النادى الأهلى، فى ملف تجديد عقده للاستفادة من خبرته لكونه شقيقه الأكبر، خاصة فى ظل وجود خلاف بين اللاعب وناديه، بعد رفض اللاعب الحصول على 4 ملايين جنيه سنوياً فى العقد الجديد، خاصة وأن قيمة عقده الحالى لم تتجاوز حاجز المليون و800 الف جنيه، مطالباً الإدارة البيضاء بالحصول على 7 ملايين جنيه فى الموسم لتمديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى.

ويدعم صالح جمعة شقيقه فى موقفه خاصة وأنه يرى أن شقيقه لا يتقاضى المبلغ الذى يستحقه داخل جدران نادى الزمالك، خاصة أنه واحد من أبرز نجوم الفريق الذين كان لهم دور كبير فى انتصارات الزمالك على مدار السنوات الماضية سواء على المستوى المحلى أو القاري.

فى الوقت الذى يمتد عقد صالح جمعة مع الأهلى لمدة 3 مواسم مقبلة، ويُناقش مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مستقبل صالح جمعة، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، أو سيتم اعارته لأحد الأندية التى طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً.

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واختلف الوضع فى الأيام الأخيرة بعد سماح فايلر لصالح جمعة بالتدريب مع الفريق قبل وصوله القاهرة، وذلك بتدخل من ديفيد سيزا المدرب العام الذى توسط لدى فايلر للسماح للاعب بخوض التدريبات الجماعية للأهلي، بعدما لاحظه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد، وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات، سواء على المستوى المحلى أو القاري.