شكرا لقرائتكم عبدالمجيد السواط ينضم إلى معسكر اتحاد جدة في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي اتحاد جدة انضمام لاعب الوسط عبدالمجيد السواط إلى معسكر الفريق المقام حالياً في أبها استعداداً لعودة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

ونشر حساب اتحاد جدة على "تويتر" صوراً لوصول اللاعب الذي تم التوقيع معه في يناير الماضي بعد دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع نادي التعاون.

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وكان نادي التعاون قد أشار خلال الأيام الماضية إلى غياب السواط عن تدريبات الفريق، إلى جانب المهاجم الكاميروني ليندر توامبا.

ولعب السواط 17 مباراة مع التعاون في بطولات الدوري، كأس الملك ودوري أبطال آسيا قبل توقف المنافسات في منتصف مارس الماضي، سجل خلالها 3 أهداف.

ويحتل اتحاد جدة المركز 13 في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، مع بقاء 8 جولات على نهاية المسابقة.