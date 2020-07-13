شكرا لقرائتكم كلوب: مواجهة أرسنال "تحدٍّ مختلف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن مباراة فريقه أمام أرسنال منتصف الأسبوع الجاري ستكون بمثابة تحد مختلف ومثير للاهتمام.

وقال كلوب خلال تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي يوم الاثنين، عن المباراة التي تقام الأربعاء المقبل: ستكون أمامنا مساحة للاستعداد أكبر قليلا وهذا أمر جيد، فلدينا يوم إضافي، لأن الأيام السبعة الماضية كانت لا تصدق، خضنا ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد.

وتابع كلوب: هذا هو الوضع والآن لدينا يوم إضافي ونحن نأمل في أن نتمكن من التحسن بشكل كامل، وسنتحسن ونذهب مرة أخرى لمواجهة أرسنال، وهي مباراة ستكون مثيرة للاهتمام.

ويحل ليفربول، الذي توج بلقب الدوري في وقت سابق والذي يملك 93 نقطة، ضيفا على أرسنال صاحب المكز التاسع برصيد 50 نقطة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.