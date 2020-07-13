تعافي مصطفى فتحي لاعب الزمالك من فيروس كورونا





أعلن نادي الزمالك أن المسحة الطبية التي أجريت لمصطفى فتحي لاعب الفريق الأول للكشف عن فيروس كورونا المستجد، أثبتت تعافيه من عدوى الفيروس بعدما كان تعرض للإصابة في الفترة الأخيرة.

وخضع مصطفى فتحي لمسحة أول أمس، السبت، بعدما أثبتت المسحة الأولى إيجابية عينة اللاعب وإصابته بالفيروس.

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ومن المقرر أن يخضع مصطفى فتحي لمسحة ثالثة خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل الانتظام في تدريبات الزمالك استعدادا لاستئنئاف النشاط الرياضي من جديد.

وأعلن الزمالك في سابق إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا قبل أن يحرص عدد من لاعبي الفريق بالنادي، على التواصل مع زميلهم للاطمئنان على حالته الصحية.