نبأ سار للغاية لأنصار نادي مانشستر سيتي

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، اليوم الاثنين، عن إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على مانشستر سيتي الإنجليزي، بحرمانه من المشاركة في مسابقاته الكروية لموسمين مقبلين.

وقالت المحكمة، ومقرها لوزان في سويسرا، إن مانشستر سيتي الإنجليزي "لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف".

وقررت المحكمة فرض غرامة بقيمة 10 ملايين يورو على النادي الإنجليزي بسبب ما اعتبرته "عدم تعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وذكرت وسائل إعلامية أن المحكمة الرياضية وافقت، بحسب نصر القرار الذي نشر عبر موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي، وألغت عقوبة الإيقاف كما خفضت الغرامة المالية التي فرضها اليويفا، من 30 مليون يورو إلى 10.

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يشار إلى أن مانشستر سيتي ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث سينهي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز محتلاً المركز الثاني، خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.

من جانبها، علّقت إدارة نادي مانشستر سيتي على الحكم، قائلة إنه "مع أن النادي الإنجليزي ومستشاريه القانونيين لم يبحثوا بعد القرار الكلي لمحكمة التحكيم الرياضي، فإن النادي يرحب بنتائج القرار كونه يؤيد موقف النادي والأدلة التي تمكن من تقديمها. ويتقدم النادي بالشكر لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم والإجراءات القانونية التي تمت مراعاتها في إصدار القرار".

وفي فبراير الماضي، حرم الاتحاد الأوروبي مانشستر سيتي من خوض مسابقتيّ دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لموسمين، بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو.

وتقدم النادي باستئناف أمام محكمة التحكيم، رافضاً كل الاتهامات الموجهة له.