مصدر يوضح لـ"الخليج 365" تغريدة باهر المحمدي المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

نشر باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثارت جدلاً واسعاً بين متابعيه.

التغريدة احتوت على كلمة “loading.......” ما يشير إلى أن هناك شيء ما يحدث بخصوص اللاعب قارب على الاكتمال.

وذكر مصدر لـ"يلاكورة" السبب وراء التغريدة الغامضة، حيث أكد أن لاعب الإسماعيلي يقصد عودته للتدريبات الجماعية بعد فترة غياب بسبب الاصابة التي تعرض لها.

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وانتهى المحمدي من التدريبات التأهيلية التي كان يخوضها عقب تعافيه من إصابة التمزق فى الأربطة.

ونفى المصدر كون باهر المحمدي يقصد قرب انتقاله لأحد الأندية سواء داخل مصر أو خارجها، مثلما فسر البعض.

الجدير بالذكر أن العين الاماراتي طلب استعارة باهر المحمدي من الاسماعيلي لمدة موسم واحد فقط.