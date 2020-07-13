رسميا.. الكاميرون تعلن رفض استضافة منافسات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلن سيديو مبومبو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اعتذار بلاده بشكل رسمي عن عدم استضافة المراحل المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.

وقال مبومبو في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين إن بلاده ليست مستعدة لاستقبال مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل مجمع في مدينة دوالا الكاميرونية، خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل النفي الكاميروني الرسمي.

وقبل "جائحة كورونا" أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار مدينة دوالا لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يقام للمرة الأولى من مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب كما كان معتادًا منذ انطلاق البطولة.

ويلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في المرحلة ذاتها بالبطولة القارية.