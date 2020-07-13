كانوتيه: صلاح وماني رائعان.. أحب رؤيتهما في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد المالي فريدريك كانوتيه، لاعب إشبيلية الإسباني السابق، أنه بكل تأكيد يحب مشاهدة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول الإنجليزي في الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة لما يمثلانه من قيمة كبيرة.

وقال كانوتيه خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية "فيديو كونفرانس" من تنظيم "لا ليجا" "ماني وصلاح لاعبان رائعان للغاية، بكل تأكيد أحب مشاهدة الثنائي في الليجا يوما ما".

وأضاف: "بالطبع ريال مدريد وبرشلونة هما الأندية المناسبة لصلاح أو ماني في الليجا، وجودهما بالطبع سوف يمثل قوة إضافية لليجا".

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واستمر: "الليجا تعاملت مع الوضع الراهن بشكل جيد للغاية وتم استخدام التكنولوجيا بشكل يضيف متعة للمشاهد من المنزل للمباريات ومحاولات تعويض غياب الجماهير، عمل رائع تم من لا ليجا".

وواصل: "أيضا فكرة وجود 5 تبديلات خلال المباريات أعطى مزيدا من الراحة للاعبين بسبب ضغط المباريات بعد العودة من الراحة الطويلة".

وأكمل: "هناك العديد من المتابعين للا ليجا في أفريقيا والمتابعة في تزايد مستمر، لقد قمت بزيارة العديد من المدن الأفريقية بصفتي سفيراً وأجد المتابعة في تزايد سواء في شمال أفريقيا وأيضا بلاد أفريقية أخرى، بالتأكيد هناك عمل لزيادة المتابعين".

واختتم: "معجب بما يقدمه فريقي السابق إشبيلية في الدوري الإسباني الموسم الحالي، الفريق يمتلك قائمة جيدة ويتواجد في المقدمة وتسبب في متاعب لبرشلونة".