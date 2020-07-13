اخبار الرياضه

الأهلي يحدد موعد المسحة الرابحة للكشف عن كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

يستعد فريق النادي الأهلي لإجراء للمسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس المستجد "كوفيد 19" صباح يوم الأربعاء المقبل ضمن الاجراءات الاحترازية لعودة مسابقة الشهر المقبل.

وقال مصدر لـ"يلا كورة" أن توقيت المسحة الرابعة تسبب في إجراء تغييرات علي البرنامج التدريبي للفريق من جانب رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

Advertisements

وحدد الجهاز الفني مؤخرا جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع حيث تقرر خوض الفريق مران اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في الخامسة والنصف مساء، على أن يعود الفريق للمران في الثامنة والنصف صباحا يوم الأربعاء علي ان يتدرب يوم الخميس مرة أخري في الخامسة والنصف مساء.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قبل يومين ان جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي جاءت سلبية بعدما تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة وجاءت نتيجتها سلبية 100%.

ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحدد موعد المسحة الرابحة للكشف عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا