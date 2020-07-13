تقارير: أونانا يتقرب من الانضمام لتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، لدعم حراسة مرمى الفريق، في ظل المستويات المتذبذبة التي يقدمها الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وتبعًا لصحيفة "أتلتيك" دخل تشيلسي بالفعل في مفاوضات مع الحارس الكاميروني الدولي البالغ من العمر 24 عامًا، بعد المستويات المتميزة التي قدمها بقميص فريق العاصمة الهولندية.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة قد تتم مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، وأن خيار الإعارة وارد أيضًا، تبعًا للطلبات المالية للحارس وناديه.

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وتعاقد تشيلسي مع كيبا في صيف 2018، مقابل 80 مليون يورو، كأغلى حارس في تاريخ كرة القدم، إلا أن المستويات المخيبة التي قدمها الحارس الإسباني دفعت ناديه للسعي نحو تعزيز مركز حراسة المرمى.

وخسر تشيلسي بثلاثية نظيفة أمام شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما هدد طموحات الفريق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول رتتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة، وقد يتراجع إلى المركز الرابع، في حالة فوز مانشستر يونايتد على ضيفه ساوثامبتون، مساء اليوم الاثنين.