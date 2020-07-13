السولية يعلن مقاضاة المتحرشين بابنته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب رمضان حسن
اعلن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مقاضاة جميع من قاموا بالإساءة لابنته.
وقام السولية منذ أيام بنشر صورة تجمعه بابنته "ليلي" علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ثم فوجىء بهجوم شديد عليه بسبب طريقة لبس ابنته وطالبوه بالزامها بارتداء ملابس محتشمة ليرد الأخير انها في سن ٣ سنوات فقط، كما تغزًل آخرون في ابنته بطريقة مسيئة.
وقال السولية:" تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء فى حقى أو فى حق أى فرد من أفراد أسرتى ياريت أى حد يتعرض لأى موقف مشابه ميسكتش عن حقه علشان نقدر نقضى على الظاهرة البشعة المنتشرة فى مجتمعنا وسيحاسب كل من أساء ربنا يحفظنا جميعاً ".
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