تقارير: اجتماع طارئ بالكاف لحسم مكان استضافة المباريات النهائية للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تونسية، إن لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي، ستعقد اجتماعًا طارئًا الأسبوع المقبل، لمناقشة مكان استضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي ونهائي البطولة في دولة الكاميرون قبل أن تعتذر الأخيرة عن استضافة المباريات بسبب الوضع الصحي لتفشي فيروس كورونا في مدينة دوالا.

وقال بنجامين بانلوك السكرتير العام للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في تصريحات خاصة ليلا كورة إن اتحاد الكرة الكاميروني رفض استضافة قبل نهائي ونهائي مباريات دوري أبطال أفريقيا.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية" فإن لجنة الطوارئ التابعة للكاف ستعقد اجتماعًا الاسبوع المقبل لمناقشة البدائل الممكنة.

وتشير بعض التقارير، إلى أن كاف سيدرس في اجتماعه بعض العروض المقترحة لاستضافة المباريات النهائية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إقامتها في المنطقة العربية.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد.