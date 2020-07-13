تقرير.. رحلة محفوفة بالمخاطر لريال مدريد في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - يتجه ريال مدريد اليوم الإثنين، إلى المدينة الأندلسية غرناطة لمواجهة الأخير على ملعبه "نويفا لوس كارمينيس" في إطار منافسات الأسبوع الـ36 من عمر الدوري الإسباني.

ريال مدريد منذ استئناف الدوري الإسباني وتحديدًا عقب جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والنادي الملكي مع مدربه زين الدين زيدان لم يعرف سوى طريق الفوز بتحقيق 8 انتصارات متتالية.

النادي الملكي يسعى إلى مواصلة مشواره المحلي أملاً في استعادة لقب "الليجا" مرة أخرى، حيث لم يحقق كبير العاصمة الإسبانية مدريد اللقب المحلي منذ موسم (2016 - 2017).

لكن ستكون زيارة ريال مدريد إلى ملعب "نويفا لوس كارمينيس" محفوفة بالمخاطر، وهذا ما سوف يستعرضه "يلا كورة" في السطور التالية:

- الخطأ ممنوع:

برشلونة مساء السبت الماضي وجه ضغطًا على ريال مدريد والسبب هو فوز الفريق الكتالوني على بلد الوليد بهدف دون رد، جاء عن طريق التشيلي الدولي أرتورو فيدال.

الفريق الكتالوني قلّص الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى نقطة واحدة فقط، لذلك سيكون رجال المدرب زيدان مطالبين بالفوز ولا غيره خاصة أن النادي الملكي أمامه مباراة صعبة عقب تحدي غرناطة من خلال مواجهة فريق الغواصات الصفراء فياريال.

وبالطبع ينتظر رجال كيكي سيتين ومعه نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي تعثر الغريم ريال مدريد من أجل إنعاش آمالهم في الحفاظ على لقب "الليجا" للموسم الثالث تواليًا.

- الوقوف ضد الكبار:

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خلال هذا الموسم، استطاع فريق غرناطة أن يستغل ملعبه بالصورة الأمثل في مختلف الأصعدة سواء كانت في منافسات الدوري أو الكأس.

الفريق الأندلسي في مسابقة الدوري، استطاع أن يحقق فوزًا على ملعبه ضد برشلونة بهدفين دون رد في إطار حسابات الأسبوع الخامس.

ليس هذا فقط بل نجح غرناطة في فرض التعادل على كل من أتلتيكو مدريد بنتيجة (1-1) في الأسبوع الـ14، وفالنسيا بنتيجة (2-2) في الجولة قبل الماضية.

ولذلك سيكون على ريال مدريد الحذر إذا ما أراد تأمين مشواره نحو لقب الدوري من خلال العودة إلى مدريد بالنقاط الثلاث قبل مواجهة كل من فياريال وليجانيس.

- بطاقة أوروبية:

غرناطة خلال تاريخه لم يشارك في أي مسابقة أوروبية سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي "يوربا ليج".

لكن هذا الموسم، أمام ممثل الفرق الأندلسية فرصة من أجل حجز بطاقة أوروبية وهو الصعود لمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد (2020 - 2021).

ويحتل غرناطة المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، لكن الفارق بين الفريق الأندلسي وفريق الباسك أتلتيك بلباو صاحب المركز السابع (مركز مؤهل للملحق في الدوري الأوروبي) نقطة واحدة فقط.

غرناطة لديه فرصة أيضًا من خلال الوصول إلى مسابقة الدوري الأوروبي دون اللجوء للملحق حيث يبتعد بثلاث نقاط فقط عن فريق خيتافي صاحب المركز السادس في جدول الدوري الإسباني.