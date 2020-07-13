وفاة شقيق سيرجي أورييه قتلًا بالرصاص في تولوز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلنت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الاثنين، وفاة كريستوفر الشقيق الأصغر لسيرجي أورييه لاعب توتنهام قتلًا بالرصاص في تولوز.

وبحسب ما ذكرته إذاعة مونت كارلو، فقد تم نقل كريستوف البالغ 26 عاما إلى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، لكنه فارق الحياة على الفور.

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وبحسب التقارير، فإن المسعفين عثروا على أورييه مصابًا بطلق ناري في منطق البطن في منطقة صناعية على أطراف المدينة الواقعة في جنوب البلاد.

ولم يتم العثور على منفذ مطلق النار حتى الآن بعدما فرّ هاربًا.

ولعب كريستوفر كرة القدم ، ولكن على مستوى الهواة، في تولوز روديو (القسم الخامس).