تقرير.. من هم ضحايا "براءة مانشستر سيتي" في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

استعاد مانشستر سيتي مكانه في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما برأته المحكمة الرياضية من التهم التي وجهها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وأعلنت المحكمة الرياضية "كاس" قرارها صباح اليوم الاثنين، وألغت قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحرمان النادي الإنجليزي من المشاركات الأوروبية لموسمين متتاليين.

قرار المحكمة الرياضية سيشعل صراعات عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أمّن مانشستر سيتي تأهله لمنافسات دوري أبطال أوروبا، بصحبة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، بينما يتصارع تشيلسي، ليستر سيتي ومانشستر يونايتد على بطاقتين لمصاحبة البطل والوصيف.

القرار سيعود بدوره على سباق التأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، حيث كان أحد الفرق سيستفيد من حرمان مانشستر سيتي الأوروبي، عقب تأهل خامس جدول ترتيب بريميرليج لدوري أبطال أوروبا، وتأهل السادس والسابع بالتبعية للدوري الأوروبي، وربما صاحب المركز الثامن أيضًا، تبعًا لنتائج كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب بريميرليج، برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة أمام ليستر سيتي، بينما يمتلك مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 58 نقطة فرصة القفز للمركز الثالث، عندما يواجه ساوثامبتون مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الخامسة والثلاثين.

Advertisements

وتشهد الجولات الثلاث المقبلة في بريميرليج إثارة كبيرة، خاصة مع مواجهة حاسمة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الجولة الأخيرة، يلعب قبلها الشياطين الحمر مع كريستال بالاس وويست هام يونايتد، بينما يواجه ليستر سيتي نظيريه شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبر.

بدوره سيلعب تشيلسي أمام نورويتش سيتي الذي هبط رسميًا لدوري الدرجة الأولى، في فرصة لفريق العاصمة الإنجليزية لاستعادة توازنه بعد خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام شيفيلد يونايتد، قبل مواجهة البطل ليفربول، واختتام الموسم بمواجهة قوية امام وولفرهامبتون.

أحد الثلاثي "تشيلسي، ليستر سيتي ومانشستر يونايتد" سيقترب كثيرًا من التأهل للدوري الأوروبي في حالة خسارته بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما سيشعل الصراع على بطاقة وحيدة متبقية.

ويتأهل خامس وسادس جدول ترتيب بريميرليج للدوري الأوروبي، وقد يتأهل السابع في حالة تتويج أحد الفرق المتأهلة أوروبيًا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

يحتل وولفرهامبتون المركز السادس في جدول ترتيب بريميرليج، برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام شيفيلد يونايتد، بينما يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 52 نقطة، ويتساوى أرسنال مع بيرنلي في المركزين التايع والعاشر على الترتيب برصيد 50 نقطة.