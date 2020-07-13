يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستريونايتد نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم الإثنين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي " البريميرليج" .
تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتونفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،
بينما تكون مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتونفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتونبشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 2 " المشفره محمد بركات .
ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي..
في حراسة المرمى: دافيد دي خيا
خط الدفاع: لوك شاو ، فيكتور لينديلوف ، هاري ماجواير ، أرون وان بيساكا
خط الوسط: فيديتش، بول بوجبا، ماركوس راشفورد ، برونو فيرنانديز، ماسون جرينوود
في الهجوم: أنتوني مارسيال
ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 58 نقطة ، بينما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الثاني عشربرصيد 44 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر مارسيال يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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