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مارسيال يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستريونايتد نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم الإثنين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر " البريميرليج" .

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

في تمام الساعة التاسعة  مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية .

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 2 " المشفره محمد بركات .

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي..

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

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خط الدفاع: لوك شاو ، فيكتور لينديلوف ، هاري ماجواير ، أرون وان بيساكا

خط الوسط: فيديتش، بول بوجبا، ماركوس راشفورد ، برونو فيرنانديز، ماسون جرينوود

في الهجوم: أنتوني مارسيال

 

ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 58 نقطة ، بينما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الثاني عشربرصيد 44 نقطة .

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