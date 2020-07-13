يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم الإثنين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي " البريميرليج" . موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية فيما تكون مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في Advertisements تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي . تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمبارة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون تذاع مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 2 " . ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 58 نقطة ، بينما يحتل فريق ساوثهامتون المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.