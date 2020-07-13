بدأت إدارة نادي المقاولون العرب، بالبحث عن بديل لطاهر محمد، مهاجم ذئاب الجبل، الذي انتقل رسميًا للنادي الأهلي.
ومن المقرر أن ينضم مهاجم المقاولون للأهلي بعد انتهاء الموسم الجاري، لينضم
ويفكر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بالبحث عن بدائل للاعب، من خلال قطاع الناشئين، بحثًا عن موهبة جديدة ايضًا للسطوع، ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية لفرق الناشئين، و محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالنادي، حيث يضم القطاع أكثر من لاعب مميز، سيتم تصعيده.
وأتم النادي الأهلي توقيعه مع طاهر محمد، صاحب ال٢٣ عامًا، لمدة ٥ سنوات مقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يبحث عن بديل طاهر محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.