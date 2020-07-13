​المقاولون يبحث عن بديل طاهر محمد

بدأت إدارة نادي المقاولون العرب، بالبحث عن بديل لطاهر محمد، مهاجم ذئاب الجبل، الذي انتقل رسميًا للنادي الأهلي.

ومن المقرر أن ينضم مهاجم المقاولون للأهلي بعد انتهاء الموسم الجاري، لينضم

رسميًا للمارد الأحمر بالموسم الجديد.ويفكر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بالبحث عن بدائل للاعب، من خلال قطاع الناشئين، بحثًا عن موهبة جديدة ايضًا للسطوع، ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية لفرق الناشئين، و محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالنادي، حيث يضم القطاع أكثر من لاعب مميز، سيتم تصعيده.وأتم النادي الأهلي توقيعه مع طاهر محمد، صاحب ال٢٣ عامًا، لمدة ٥ سنوات مقبلة.