اخبار الرياضه

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضيفًا ثقيلًا على نظيره غرناطة مساء اليوم الإثنين على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر الليجا .

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في تمام الساعة العاشرة  مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة ريال مدريد وغرناطة في تمام

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية ،

فيما تكون مباراة ريال مدريد وغرناطة في تمام

الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي .

 

Advertisements

القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وغرناطة

تذاع مباراة ريال مدريد وغرناطة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش

دي " 3 " المشفره حفيظ دراجي .

 

ويدخل فريق ريال مدريد المباراة تحت قيادته الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بحثًا عن الفوز والإقتراب من حسم لقب الليجا والحفاظ على الفارق بينه وبين منافسة وصيف الدوري .

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة جمعهما من 35 مباراة بينما يحتل برشلونة وصافة الدوري برصيد 79 نقطة جمعهما من 36 مباراة ، في حين يحتل غرناطة المركز التاسع برصيد 50 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا