موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره غرناطة مساء اليوم الإثنين على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني الليجا .

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة ريال مدريد وغرناطة في تمام

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

فيما تكون مباراة ريال مدريد وغرناطة في تمام

الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي .

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القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وغرناطة

تذاع مباراة ريال مدريد وغرناطة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش

دي " 3 " المشفره حفيظ دراجي .

ويدخل فريق ريال مدريد المباراة تحت قيادته الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بحثًا عن الفوز والإقتراب من حسم لقب الليجا والحفاظ على الفارق بينه وبين منافسة برشلونة وصيف الدوري .

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة جمعهما من 35 مباراة بينما يحتل برشلونة وصافة الدوري برصيد 79 نقطة جمعهما من 36 مباراة ، في حين يحتل غرناطة المركز التاسع برصيد 50 نقطة .