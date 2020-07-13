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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة اليوم في الدوري الإسباني

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أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية عن تشكيل المتوقع أمام غرناطة في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2020 وذلك على ملعب نويفو لوس كارمينيس في الجولة 36 من بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم .

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة :

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال – فاران – راموس – ميندي

خط الوسط: فالفيردي – كروس – كاسيميرو – مودريتش

خط الهجوم: بنزيما – فينيسيوي

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موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد غرناطة :

ستنطلق مباراة الريال ضد غرناطة في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر، الـ 11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية ، الـ 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة :

ستذاع مباراة الريال ضد غرناطة عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث الليجا بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي، كما ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بنفس صوت المعلق .

موقف الفريقين قبل المباراة :

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن والوصيف بينما يحتل غرناطة المركز التاسع برصيد 50 نقطة .

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