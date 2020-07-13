عبدالمجيد السواط ينضم إلى معسكر اتحاد جدة

وصل عبدالمجيد السواط، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، إلى معسكر فريقه المقام في أبها؛ استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نشر نادى الاتحاد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا من انضمام اللاعب عبدالمجيد السواط إلى معسكر الفريق الكروي الأول في أبها.

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن وصول السواط إلى معسكر عسير للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة، بعد

قراره الرحيل عن التعاون وعدم استكمال مباريات الموسم الحالي مع الفريق.ووجه السواط، رسالة إلى جماهير الاتحاد، واعدًا إياهم بالأفضل خلال الفترة المقبلة.وأشارت تقارير صحيفة خلال الأيام الماضية إلى قيام نادي التعاون السعودى بتفعيل بند في عقد السواط ينص على تجديد التعاقد معه لموسم جديد، بالرغم من توقيعه مع الاتحاد بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي.وتعاقدت إدارة نادى اتحاد جدة مع عبدالمجيد السواط، صاحب الـ٢٤ عامًا، فى يناير موسم ٢٠٢٠ قادمًا من صفوف التعاون السعودى بعد منافسة شرسة مع إداراتي النصر والأهلي.حددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين، حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.