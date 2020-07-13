اليوم.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته

يستأنف الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اليوم الإثنين، تدريباته الجماعية على ملعب إسماعيلية، استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان المدرب الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، منح لاعبي الفريق راحة 24 ساعة عقب نهاية تدريباته يوم السبت الماضي، التي خاض فيها

الفريق تقسيمة ودية للاطمئنان على جميع عناصر الفريق.

خاض الفريق على مدار الأيام الماضية تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، ضمن خطة الجهاز الفنى لاستعادة جاهزية اللاعبين لاستئناف المنافسات الرسمية.

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وعلى جانب آخر، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة

القدم بالنادي الإسماعيلي، أن أغلب لاعبي الدوري المصري الممتاز تراجع مستواهم أثناء فترة توقف النشاط الرياضي في مصر.

وواصل الصغير قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن لاعبي الإسماعيلي عادوا إلى التدريبات وكانوا يعانون من زيادة الوزن بسبب الفترة التي قضوها في منازلهم قرابة الأربعة أشهر.

وتابع الصغير قائلاً إن لاعبي الدراويش أصبحوا في تقدم بعد خوض تدريبات الأسبوع الماضي، وأصبح في نقص واضح في أوزانهم.