باهر المحمدي يشعل الجدل حول رحيله عن الإسماعيلي

أشعل باهر المحمدي نجم المنتخب الوطني وقائد الإسماعيلي الجدل حول رحيله عن قلعة الدراويش.
وكتب باهر المحمدي في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي (loading....). وفسر المتابعون تغريدة باهر بأنها إشارة للرحيل عن الإسماعيلي.
كان النادى الأهلى قد قدم، مؤخراً عرضاً مغرياً لإدارة الإسماعيلى من أجل الحصول على خدمات باهر المحمدى مدافع وقائد الدراويش فى الموسم الجديد بعدما قرر مسئولو القلعة الحمراء تجديد المفاوضات فى المرحلة المقبلة.
واستقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى على التفاوض مع باهر لعدة اعتبارات، أولها إجادة اللاعب فى مركزى قلب الدفاع والظهير
الأيمن وكونه صفقة المستقبل لدعم الجانب الدفاعى، وهو الخيار الأقرب لتعويض أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده، وقرر الرحيل إلى بيراميدز بداية من الموسم الجديد.
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