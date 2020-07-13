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عمرو السولية يعلن اتخاذ إجراءات قانونية بشأن تعليقات التنمر على صورة ابنته

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 أعلن عمرو السولية، نجم خط وسط فريق الأهلي والمنتخب الوطني، تحركه بشكل قانوني ضد من أساءوا التعليقات على صورة ابنته.
 كتب السولية عبر تويتر: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وعمل محاضر لكل من أساء في حقي،

أو في حق أي فرد من أفراد أسرتي ياريت أي حد يتعرض لأي موقف مشابه ميسكتش عن حقه علشان نقدر نقضي على الظاهرة البشعة المنتشرة في مجتمعنا وسيحاسب كل من أساء.. ربنا يحفظنا جميعاً".
نشرها لابنته ليلى.
 ونشر السولية صورة له مع ابنته وخرجت بعض التعليقات عن المألوف بسبب ملابس ابنته، وهو ما أثار غضب نجم الأهلي.
 وكتب السولية عبر حسابه بموقع إنستجرام تعليقاً: "ليلي بنتي عندها 3 سنوات ونص، والكلام ده يتقال على طفلة".
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