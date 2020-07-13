كريستيانو رونالدو يُنهي الجدل بشأن رحيله عن يوفنتوس

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، حالة الجدل بشأن إمكان حيله عن فريقه الإيطالي وخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي، بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان.

أشارت تقارير إيطالية، اليوم الإثنين، إلى أن اللاعب أخبر إدارة اليوفي برغبته في استكمال مسيرته في إيطاليا مع يوفنتوس، وتحقيق المزيد من الأرقام وكتابة تاريخ جديد، نافيًا نيته في خوض تجربة مع باريس سان جيرمان، حسبما أفادت أنباء أخيرة.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب

ويأتي رونالدو في وصافة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، وبفارق هدف واحد عن المتصدر إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

إلى أن اللاعب أخبر إدارة اليوفي برغبته في استكمال مسيرته في إيطاليا مع يوفنتوس، وتحقيق المزيد من الأرقام وكتابة تاريخ جديد، نافيًا نيته في خوض تجربة مع باريس سان جيرمان، حسبما أفادت أنباء أخيرة.ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، من 32 مباراة خاضها الفريق.ويأتي رونالدو في وصافة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، وبفارق هدف واحد عن المتصدر إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

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