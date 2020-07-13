حادث مُفعج..مقتل شقيق مدافع توتنهام “سيرج أورييه” في فرنسا

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أكدت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الاثنين، وفاة شقيق مدافع توتنهام “سيرج أورييه” بطلق ناري في أحد الملاهي الليلية بمدينة تولوز الفرنسية.
وقالت الشرطة الفرنسية إن شقيق لاعب منتخب كوت دي فوار ونادي توتنهام الانجليزي “سيرج أورييه” قد قتل بالرصاص فجر اليوم الاثنين في أحد المناطق الصناعية على أطراف مدينة تولوز الواقعة جنوب البلاد.
وأضافت “كريستوف أورييه توفى عن عمر ناهز الـ 26 عامًا قرابة الساعة الخامسة فجر اليوم الاثنين، بعدما عثر عليه مصابًا بطلق ناري في منطقة البطن”.
ويأتي هذا الخبر بعد أقل من 24 ساعة على مشاركة سيرج أورييه في ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال ضمن الجولة 35 من الدوري الانجليزي، وشهد اللقاء فوز توتنهام 1/2.
وكشف مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس الفرنسية أن مطلق النار فرّ من مكان الحادث، ولم يتم العثور عليه بعد.
ونقل كريستوف إلى المستشفى الطبي الجامعي في مدينة تولوز، وهناك فارق الحياة، حسب ما أكده مصدر طبي.
ويُعد كريستوف الشقيق الأصغر لسيرج أورييه لاعب نادي باريس سان جيرمان السابق، والذي يلعب كظهير أيمن في توتنهام منذ عامين بعد انتقال الظهير الدولي الإنجليزي كايل ووكر إلى مانشستر سيتي.
وكان كريستوف أورييه يمارس كرة القدم في أحد أندية الهواة في فرنسا ويُدعى “تولوز روديو”، علمًا بأنه نشأ مع سيرج بين صفوف نادي لانس الفرنسي قبل 10 سنوات.
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