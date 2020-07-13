بي ان سبورت تختار معلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الدوري الانجليزي

اختارت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية معلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون، المقرر إقامتها ضمن مباريات اليوم الاثنين 13 يوليو 2020، على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة 35 من الدوري الانجليزي.

وستبث مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون على شاشة قناة بي ان سبورت 2، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وسيعلق على لقاء الشياطين الحمر وفريق القديسين، المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات” الذي علق على قمة مباريات يوم السبت بين يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي.

ويطمح مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على ساوثامبتون في هذه المباراة للصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، واستغلال تعثر كل من “تشيلسي وليستر سيتي” في وقت سابق من الجولة 35، حيث خسرا أمام شيفيلد يونايتد وبورنموث بنتيجتي 3/صفر و1/4.

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ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق نقطة عن ليستر سيتي الرابع، ويأتي مانشستر يونايتد خامسًا برصيد 58 نقطة.

ولم يخسر مانشستر يونايتد أي مباراة منذ استئناف الدوري الانجليزي منتصف شهر يونيو الماضي، بعد جائحة فيروس كورونا، ليُصبح على بُعد خطوة واحدة من انتزاع المركز الثالث، بعدما كان يُنظر إليه على أنه منافس للثلاثي ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد وتوتنهام على مقعد مؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ولم يرتكن مانشستر يونايتد على عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي العقوبة التي ألغيت بقرار رسمي من المحكمة الرياضية “كاس” صباح اليوم الاثنين مع تقليص الغرامة المالية من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو. (طالع المزيد من التفاصيل هنــا).