اخبار الرياضه

بي ان سبورت تختار معلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الدوري الانجليزي

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

Advertisements

اختارت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية معلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون، المقرر إقامتها ضمن مباريات اليوم الاثنين 13 يوليو 2020، على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة 35 من الدوري الانجليزي.

وستبث مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون على شاشة قناة بي ان سبورت 2، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت .

وسيعلق على لقاء الشياطين الحمر وفريق القديسين، المعلق الرياضي الليبي محمد بركات الذي علق على قمة مباريات يوم السبت بين يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي.

ويطمح مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على ساوثامبتون في هذه المباراة للصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، واستغلال تعثر كل من وليستر سيتي في وقت سابق من الجولة 35، حيث خسرا أمام شيفيلد يونايتد وبورنموث بنتيجتي 3/صفر و1/4.

Advertisements

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق نقطة عن ليستر سيتي الرابع، ويأتي مانشستر يونايتد خامسًا برصيد 58 نقطة.

ولم يخسر مانشستر يونايتد أي مباراة منذ استئناف الدوري الانجليزي منتصف شهر يونيو الماضي، بعد جائحة فيروس ، ليُصبح على بُعد خطوة واحدة من انتزاع المركز الثالث، بعدما كان يُنظر إليه على أنه منافس للثلاثي ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد وتوتنهام على مقعد مؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ولم يرتكن مانشستر يونايتد على عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في الموسم المقبل، وهي العقوبة التي ألغيت بقرار رسمي من المحكمة كاس صباح اليوم الاثنين مع تقليص الغرامة المالية من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو. (طالع المزيد من التفاصيل هنــا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بي ان سبورت تختار معلق مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا