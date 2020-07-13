تقرير | صعد قادش إلى الدوري الاسباني وفريق تركي آل الشيخ لا يزال يعاني!

صعد فريق قادش إلى الدوري الاسباني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بعدما سقط منافسه الرئيسي على لقب الدوري الاسباني الدرجة الثانية “ريال سرقسطة” في خسارة صادمة أمام ضيفه “ريال أوفيدو” بنتيجة 4/2 ضمن الجولة 40 من السيجوندا.

وتأخر ريال سرقسطة بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب لاروماريدا، سجلهما أوبينج وسانجالي في الدقيقتين 15 و45، وخلال الشوط الثاني أهدر أوفيدو ركلة جزاء من اللاعب رودري.

مع ذلك لم يستفق سرقسطة واستقبلت شباكه لهدفين إضافيين من باركيناس وأورتونو، وخلال الوقت المُحتسب بدل من ضائع استطاع سرقسطة حفظ ماء وجهه بهدفين سجلهما ليناريس وشينجي كاجاوا.

وتجمد ريال سرقسطة بسبب تلك الخسارة في المركز الثالث عند النقطة 62، ليفشل في استغلال خسارة المتصدر “قادش” بهدف دون رد على ملعبه أمام فريق “فوينلابرادا” أول أمس السبت لحساب نفس الجولة.

عودة بعد غياب 15 سنة

عاد قاديش إلى منافسات الدوري الاسباني بعد غياب دام 15 سنة منذ آخر ظهور له في موسم 2006/2005 عندما احتل المركز ال19.

وجمع قاديش آنذاك 36 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن راسينج سانتاندير، ليودع مع ديبورتيفو آلافيس وملقة، إلا أنه الوحيد منهم الذي لم يستطع العودة طيلة السنوات الماضية.

وتمكن قادش من الاحتفاظ بالمركز الأول في السيجوندا هذا الموسم، وجمع 69 نقطة حتى الجولة 40 تحت قيادة المدرب الإسباني “آلفارو كيرفيرا دياز” الذي يُشرف على تدريبه منذ عام 2015 بينما يحتل هويسكا المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

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وإذا ما تعادل قاديش في نفس رصيد النقاط مع هويسكا خلال الجولتين القادمتين، سيكون المتصدر أيضًا بسبب فارق المواجهات المباشرة بينه وبين هويسكا حيث فاز عليه في النصف الأول من الموسم 1/صفر، وتعادل معه في مباراة النصف الثاني 1/1.

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ويدين قاديش بالفضل في هذا التأهل إلى لاعب الوسط الإسباني “أليكس فيرنانديز” خريج أكاديمية ريال مدريد، حيث سجل 12 هدفًا في السيجوندا هذا الموسم، رغم مركزه كإرتكاز وكجناح أيمن متأخر.

ويُعد أليكس فيرنانديز الهدف الأول لفريق قاديش هذا الموسم ويأتي من بعده المهاجم الدولي الهندوراسي “أنتوني روبن لوزانو” الذي سجل 10 أهداف.

فريق تركي آل الشيخ

تقهقر فريق ألميريا المملوك لرجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” إلى المركز الرابع في جدول ترتيب السيجوندا برصيد 60 نقطة بسبب تعرضه للخسارة في المباراتين الماضيتين أمام تينيريفي وجيرونا.

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وأمام ألميريا فرصة لتصحيح المسار والعودة إلى المنافسة على المركز الثاني، إذا ما هزم رايو فاييكانو اليوم الاثنين على ملعب “ميديتيرانيو”.

لكنها مهمة ليست بالسهلة، فلم يخسر رايو فاييكانو مع مدربه باكو خيميز منذ نهاية الشهر الماضي، وهزم سرقسطة ونومانثيا في الجولتين الماضيتين بعد تعادله مع ملقة 0-0 في الجولة 37.

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