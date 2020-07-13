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رياضة | كريستيانو على الطريق الصحيح.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كريستيانو على الطريق الصحيح.. ترتيب هدافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحلم البرتغالي نجم يوفنتوس، بالتتويج بجائزة هداف الدوري الإيطالي، لتصبح ثالث مسابقة في الدوريات الكبرى التي يحصد فيها تلك الجائزة، وهو على بعد هدف واحد للتساوي مع تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو.

وقد حصد رونالدو رفقة في موسمي 2013-2014 و2014-2015، إلى جانب فوزه بالجائزة في مع مانشستر يونايتد موسم 2007-2008.

وظل سوء الحظ يحالف إيموبلي في كل مكان، حيت استطاع صاروخ ماديرا ارتفاع رصيده إلي 28 هدف، ومازال مهاجم النسور عند 29 هدف.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأحد كالتالى:-

1_ شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا.

2_ كريستيانو رونالدو.. 28 هدفًا.

3_ روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا.

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4_ جواو بيديو غلفاو.. 17 هدفًا.

5_ لويس مورييل.. 17 هدفًا.

6_ فرانشيسكو كابوتو.. 16 هدفًا.

7_ جوسيب إيليشيش.. 15 هدفًا.

8_ دوفان زاباتا.. 15 هدفًا.

9_ إدين دجيكو.. 14 هدفًا.

10_ أندريا بيلوتي.. 13 هدفًا.

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