رياضة | فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة نادي الزمالك ومسؤولي لجنة الكرة بقيادة فاروق جعفر، لضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

فاروق جعفر يتمسك بضم إيريك تراوري من بيراميدز

تمسك فاروق جعفر نجم الزمالك السابق ورئيس اللجنة الفنية الحالي للقلعة البيضاء بالتعاقد مع البوركيني إريك تراوري لاعب نادي بيراميدز، خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وتحدثت مصادر صحفية عن رغبة فاروق جعفر في تعاقد الزمالك مع إيريك تراوري من بيراميدز.

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وأوضحت المصادر أن جعفر أبلغ مسؤولو الزمالك خلال جلسة جمعت بينهم بأهمية التعاقد مع اللاعب البوركيني خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وشدد فاروق جعفر خلال حديثه مع مسؤولي الزمالك، على أن صفقة تراوري ستكون مربحة بكل المقاييس خاصة أنه لديه قدرات مميزة، وكذلك يمتلك المرونة التكتيكية داخل الملعب، مما يفيد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في قائمة الفريق.

وأوضح فاروق جعفر أن تواجد تراوري في الزمالك سيسهل على الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون توظيفه في أكثر من مركز، سواء صانع ألعاب أو جناح أيمن أو أيسر أو حتى مهاجم صريح.

وأتمت المصادر أنه في حال تعاقد الزمالك مع تراوري سيكون على حساب المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض الحالي.

الجدير بالذكر أن بيراميدز تعاقد مع البوركيني إيريك تراوري خلال شهر يناير من العام الماضي قادماً من المقاصة، ونجح في تقديم مستوى مميز مع النادي السماوي.