رياضة | كلوب: خضنا ثلاث مباريات خلال اسبوع واحد وهو أمر لا يصدق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب: خضنا ثلاث مباريات خلال اسبوع واحد وهو أمر لا يصدق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب أن مواجهة أرسنال في الجولة المقبلة ستكون بمثابة تحد مختلف ومثير للاهتمام.

وقال كلوب خلال تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي ، اليوم الاثنين، عن المباراة التي تقام يوم الأربعاء المقبل :"ستكون أمامنا مساحة (وقت للاستعداد) أكبر قليلا وهذا أمر جيد".

وأضاف: "سيكون لدينا يوم واحد إضافي، الأيام السبع الماضية كانت لا تصدق، خضنا ثلاث مباريات خلال اسبوع واحد وهو أمر لا يصدق في الوقت الحالي".

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وتابع كلوب: "هذا هو الوضع والآن لدينا يوم إضافي ونحن نأمل في أن نتمكن من التحسن بشكل كامل".

وقال كلوب : "سنتحسن ونذهب مرة أخرى لمواجهة أرسنال، وهي مباراة ستكون مثيرة للاهتمام".

ويحل ليفربول، الذي توج بلقب الدوري في وقت سابق، ضيفا على أرسنال يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد50 نقطة.