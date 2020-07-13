رياضة | الزمالك يغري نجمه خوفا من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يغري نجمه خوفا من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك حددوا مبلغ 4.5 مليون جنيه راتبًا سنويًا لمحمد عبد الغنى نجم دفاع الفريق وذلك من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين وذلك تقديراً من إدارة النادي الأبيض لمجهوداته التي قدمها مع الفريق منذ ضمه من نادي مصر، حيث ينص عقده الحالي على تقاضيه ما يقرب من مليون جنيه سنوياً.

وجاء قرار إدارة القلعة البيضاء بتقديره ماليًا بصورة أفضل بعد المجهودات التي قدمها وكشف وكيله ميدو حزين عن توقيعه على بياض للزمالك في جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك دون تحديد المقابل الذي سيتقاضاه.

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وكشف مصدر مقرب من عبد الغني إن الإدارة النادي الأبيض عرضت عليه الحصول على 4.5 مليون جنيه سنوياً.

وأكد ميدو حزين وكيل أعمال محمد عبد الغني أن اللاعب قام بالتوقيع علي عقود تجديد تعاقده مع الزمالك رسميا خلال الأيام الماضية.

وأشار ميدو حزين إلى أن محمد عبد الغني وقع علي بياض وترك التقدير المالي لإدارة الزمالك مؤكدا أن اللاعب يثق في أن إدارة الزمالك لن تبخل عليه وستقدر دوره في الفريق.