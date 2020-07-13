رياضة | مقتل شقيق نجم توتنهام بعيار ناري في فرنسا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل شقيق نجم توتنهام بعيار ناري في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخلالشرطة الفرنسية، أن شقيق الإيفواري سيرجي أورييه نجم نادي توتنهام، ، كريستوف، قضى قتلاً بالرصاص، اليوم الإثنين، في مدينة تولوز الفرنسية.

وأفاد المصدر أن المسعفين وصلوا إلى مكان إطلاق النار في منطقة صناعية على أطراف المدينة الواقعة في جنوب البلاد، قرابة الساعة الخامسة فجر اليوم، ليعثروا على أورييه مصاباً بطلق ناري في منطقة البطن.

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق، أن مطلق النار فرّ من المكان.

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ونقل كريستوف 26 عاماً إلى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، حيث ما لبث أن فارق الحياة، بحسب مصدر طبي.

وكريستوف هو الشقيق الأصغر لسيرج، اللاعب الدولي الذي يدافع حالياً عن ألوان توتنهام، وسبق له الدفاع عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان كريستوف أورييه يزاول كرة القدم مع نادي تولوز روديو للهواة ونشأ الشقيقان في صفوف لنس الفرنسي.