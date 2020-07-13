رياضة | تعافي نجم الزمالك من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعافي نجم الزمالك من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعافى مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها سلبية.

وظهرت صباح اليوم الاثنين نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب، حيث من المقرر أن يخضع إلى مسحة جديدة خلال ثلاثة أيام من أجل التأكد بشكل نهائي من شفاءه.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف المبارايات المحلية والإفريقية للابيض خلال الفترة المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.