رياضة | الزمالك يحسم مصير نجمه المعار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير نجمه المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على حسم الموقف النهائي بشأن مستقبل المغربي حميد أحداد لاعب الفريق والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي.

وفقا للصحيفة المغربية "المنتخب" أن الزمالك حسم بشكل نهائي بعودة حميد أحداد إلى القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء إعارته مع نادي الرجاء.

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وأوضحت الصحيفة أن نادي الرجاء المغربي حاول التفاوض مع الزمالك لشراء عقد أحداد بشكل نهائي ولكن الأبيض رفض ذلك بشكل نهائي.

وكشفت الصحيفة أن نادي الرجاء متيقن أن الزمالك قد أغلق فكرة بيع أحداد في الصيف أو سيقوم بطلب مبلغ ضخم لبيع اللاعب.

كما ذكرت الصحيفة أن إدارة نادي الرجاء ستبدأ في البحث عن بديل مناسب لحميد أحداد الفترة المقبلة لضمه في الصيف القادم.