رياضة | عاجل- المحكمة الرياضية تلغي عقوبة حرمان مانشستر سيتي من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- المحكمة الرياضية تلغي عقوبة حرمان مانشستر سيتي من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت المحكمة الرياضية موقف مانشستر سيتي بإلغاء عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين.

كما قرر المحكمة تخفيض الغرامة المالية الموقعة على السيتي إلى 10 مليون يورو بعد أن كانت بقيمة 30 مليون يورو.

يذكر أن أصدر الاتحاد الأوربي لكرة القدم قراره خلال شهر فبراير الماضي، بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بجانب تغريمه ماليا بسبب خرق القواعد اللعب المالي النظيف.

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ورد السيتي خلال بيان سابق أنه "يشعر بخيبة أمل" من العقوبة المفروضة عليه، كما توجه إلى المحكمة الرياضيبة لتقديم استئناف ضد العقوبة.

وكانت عقوبة الاتحاد الأوروبي"يويفا" تمت بناءً على التحقيق الذي نشرته مجلة "ديرشبيجل" الألمانية المتخصصة في تسريبات كرة القدم.

وزعمت المجلة الألمانية أن سيتي عقد اتفاقًا سريًا مع الاتحاد الأوروبي عام 2014 لتجنب الإيقاف المحتمل في دوري أبطال أوروبا بسبب خرق لوائح اللعب المالي النظيف.

جدير بالذكر أن كشفت المجلة الألمانية أن الشيخ منصور بن زايد رئيس مانشستر سيتي، عقد صفقات رعاية للفريق، مع بعض الشركات الإماراتية بأمواله الخاصة، كنوع من أنواع التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف في حال التحقيق في الأمر وثبوت صحته.