رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة غرناطة اليوم بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة غرناطة اليوم بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادى ريال مدريد اليوم الاثنين ضيفا ثقيلا على نظيره غرناطة ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز على ملعب نويفو لوس كارمينيس الدولي بمدينة غرناطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة بين ريال مدريد ضد غرناطة على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة غرناطة اليوم بالدوري الإسباني :

Advertisements

حراسة المرمي: تيو كورتوا.

خط الدفاع: راموس، كاربخال، فاران، مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور، أسينسيو.