رياضة | الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، لاسيما بعد تعاقد الأحمر مع أولى صفقات الفريق الجديدة، بضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب.

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

استقر مسؤولو النادي الأهلي على ضم أسامة جلال مدافع الفريق الكروي بنادي إنبي البترولي، ليكون بديلا لأحمد فتحي الراحل عن صفوف القلعة الحمراء إلى بيراميدز بداية من الموسم الكروي الجديد.

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أحمد فتحي رفض عرض الأهلي لتجديد تعاقده بعد خلاف على المقابل المادي، لينضم إلى بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم مقابل مبلغ 60 مليون جنيه إجمالي عقده مع الفريق السماوي.

الأهلي يحسم صفقة طاهر محمد طاهر

وفي سياق متصل حسم مسؤولو النادي الأهلي، أولى صفقات الفريق الكروي الأول لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي.

صفقة طاهر محمد طاهر جاءت لتعوض رحيل رمضان صبحي المرتقب عن صفوف القلعة الحمراء، بعد مبالغة ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي في مطالبه المالية حيث طلب الحصول على 8 مليون دولار من أجل التخلي عن الجناح الدولي لمنتخب مصر.