رياضة | تعرف على أول فريق متأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أول فريق متأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق قادش إلى الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" ، بعد فوز ريال أوفييدو على ريال سرقسطة بنتيجة 4-2 في اطار منافسات الجولة الأربعون من دوري القسم الثاني.

وصعد نادي قادش إلى الدوري الإسباني الممتاز، مستفيدا من هزيمة ريال سرقسطة أمام ريال أوفييدو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 40 من دوري القسم الثاني.

ليكون قادش (69 نقطة) متصدرا للمسابقة بفارق 7 نقاط كاملة عن سرقسطة الثالث (62 نقطة) قبل جولتين فقط على النهاية.

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ويعود الفريق الأندلسي إلى دوري القسم الأول بعد أن غاب منذ هبوطه موسم 2005\2006.

واكتسب قادش لقب "الغواصات الصفراء" قبل فياريال بسنوات، إذ اشتهر بنجاته المتكررة من الهبوط بأعجوبة خلال الثمانينيات.

ويصعد إلى الدوري الإسباني الممتاز صاحبي المركزين الأول والثاني بشكل مباشر، فيما تخوض الفرق من الثالث إلى السادس ملحق الصعود بنظام نصف النهائي والنهائي من ذهاب وإياب.

ويحتل ويسكا المركز الثاني حاليا في المسابقة برصيد 64 نقطة، مركز عجز سرقسطة عن اقتناصه بسقوطه المدوي والمفاجئ أمام أوفييدو صاحب المركز 14.