شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يتقدم ببلاغات ضد المتنمرين على ابنته ليلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب التعليقات المسيئة، التي تنمر فيها عدد من متابعيه على ملابس ابنته صاحبة الثلاثة أعوام.

ونشر لاعب النادي الأهلي، صورة على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» تجمعه بابنته ليلى 3 سنوات، ليقابل بتعليقات مزعجة ومسيئة من بعض متابعيه، نالت منه ومن طفلته الصغيرة.

وكتب السولية، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء في حقى أو في حق أي فرد من أفراد أسرتى، ياريت أي حد يتعرض لأى موقف مشابه ميسكتش عن حقه علشان نقدر نقضى على الظاهرة البشعة المنتشرة في مجتمعنا وسيحاسب كل من أساء ربنا يحفظنا جميعاً».