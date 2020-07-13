شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخوض تدريباته على فترتين.. ويواجه طلائع الجيش وبيراميدز وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على إقامة مران الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وذلك في إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يخوض فريق المقاصة مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل، أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل، أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري الممتاز.