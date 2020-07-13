شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: محمود الخطيب أهان تاريخ الأهلي بـ«فيديو مفبرك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن تقديم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بلاغًا ضده بسبب فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول على الإطلاق.

وانتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو منسوب إلى رئيس الزمالك، يسب فيه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الأحمر، إلا أن مرتضى منصور أكد عدم صحة الفيديو المنسوب له، مشددًا على أنه ليس «مجنون» لكي يسب الخطيب، وكهربا.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «ألوم على محمود الخطيب على تصرفه وابتلاع الطعم الذي قدمه له الخونة ومثيري الفتن، هذه سقطة في تاريخ الأهلي».

ووجه مرتضى منصور الشكر للشعب المصري ولجماهير القطبين الذي لم يبتلعوا الطُعم المُقدم من الخونة، وأقروا بأن مقطع الفيديو المتداول «مُفبرك» قبل أن يقوم بإيضاح وكشف الحقائق.

وأكد رئيس الزمالك، على قيمة النادي الأهلي كقلعة رياضية كبرى في مص، معلقًا: «الأهلي هرم في مصر، وما قام به الخطيب وأسرته غير مقبول».

وطالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نظيره بالأهلي محمود الخطيب، بالكف عن إثارة الفتنة بين جماهير القطبين.

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