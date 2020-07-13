شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يكشف وجهته المقبلة بعد الرحيل عن تدريب ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، عن وجته في حالة مغادرة «الريدز».

وقال كلوب، في تصريحات لـ«كيكر» الألمانية: «بعد انتهاء عقدي الحالي، سأخلد للراحة لمدة عام لن أفعل خلاله أي شيء».

وأضاف كلوب :«بعد الراحة لعام سأعود إلى ماينز بكل تأكيد، لكن بعد خمس سنوات من الآن، قد يكون العالم مختلف كلياً، عندما وقعت لليفربول في 2015 شعرت أننا مثاليون لبعضنا البعض، وما زال التعاون مثمراً حتى الآن، وأسعى لأداء عملي حتى نهاية العقد في 2024».

وتابع كلوب :«هذا النادي (ليفربول) مكان رائع بالنسبة لي، ولا يمكنني التفكير في المغادرة (قبل نهاية العقد)».

ووقع كلوب على عقد جديد في 2019 مع ليفربول يمتد حتى صيف 2024 ما يعني أن يورجن سيكون في أنفيلد خلال الأربع سنوات المقبلة على الأقل.

Advertisements