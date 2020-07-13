شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: تسلمنا منتخب بلا شخصية.. وعبد الله السعيد ليس له بديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، يسعى لتحقيق هدفان في شكل منتخب مصر، الإحلال والتجديد وتكوين شخصية للمنتخب.

وقال مصطفى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «جمهور الثالثة» عبر فضائية أون تايم سبورتس 2 :«الجهاز الفني تسلم منتخب كان يعاني بسبب الخروج من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، وغياب الشخصية».

وأضاف طارق: «طريقة اللعب ستختلف حسب المنافس، ولكن الأنسب للمنتخب هي 4-2-3-1».

وعن بديل عبدالله السعيد بالمنتخب، قال طارق مصطفى: «ليس هناك بديل لعبدالله السعيد حتى الآن، ولكن مستقبلا سيكون هناك لاعبين، ومن الممكن توظيف لاعبين في ذلك المركز».

وعبر طارق مصطفى عن اقتناعه بأحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني، مشيرا إلى أنه لاعب هداف، ولكن يعيبه عدم السرعة ولذلك ظُلم بسبب طريقة لعب المنتخب.

وأضاف: «مش ممكن يكون هداف كل فريق يلعب معه، وفي المنتخب لا يحرز أهداف، نهدف للعب على الضغط العالي أمام المنافس وهذا ما سيتيح الفرصة لمهاجم مثل كوكا للتألق».

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